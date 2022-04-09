Шмыгаль также провел переговоры с канцлером Австрии Нехаммером: главное о встрече

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. В частности, они обсудили план и фонд обновления Украины после войны и санкции против России.

Об этом Шмыгаль сказал во время личной встречи в Киеве с канцлером Австрии.

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Шмыгаль провел переговоры с канцлером Австрии Нехаммером

Глава Правительства Украины выразил благодарность Австрии за поддержку санкций со стороны ЕС и призвал не дать России обойти их.

Считаем, что санкции должны касаться всех банков РФ. Должно быть наложено эмбарго на торговлю, в частности, нефть и газ как основные источники наполнения бюджета, из которого финансируется война и геноцид украинцев,

– подчеркнул премьер-министр Украины.

Шмыгаль призвал Австрию содействовать:

закрытию морских портов ЕС для российских судов,

блокировке и конфискации российских счетов в банках ЕС,

прекращению выдачи виз россиянам,

остановке трансляции телеканалов, с которых распространяется российская пропаганда,

ввести санкции против всех должностных лиц, тесно связанных с главой Кремля.

Кроме того, премьер-министр поблагодарил канцлера Австрии за поддержку Украины, особенно за гуманитарную помощь и прием беженцев.

В то же время Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина близка к победе, после которой проведет общий экономический форум с Австрией. Он будет посвящен обновлению Украины и ее европейской интеграции.

Карл Нехаммер подчеркнул, что Австрия и в дальнейшем будет поддерживать, в частности в санкционной политике ЕС.

Как проходила встреча Шмыгаля с Нехаммером / Фото Правительственный портал

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