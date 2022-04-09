Про це Шмигаль зазначив під час особистої зустрічі в Києві з канцлером Австрії.

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Шмигаль провів перемовини з канцлером Австрії Негаммером

Глава Уряду України висловив подяку Австрії за підтримку санкцій з боку ЄС, й закликав не дати Росії обійти їх.

Вважаємо, що санкції мають стосуватись всіх банків РФ. Має бути накладене ембарго на торгівлю, зокрема нафту й газ як основні джерела наповнення бюджету, з якого фінансується війна та геноцид українців,

– наголосив прем'єр-міністр України.

Шмигаль закликав Австрію сприяти:

закриттю морських портів ЄС для російських суден

заблокуванню й конфіскації російських рахунків у банках ЄС

припиненню видачі віз росіянам

зупиненню трансляції телеканалів, з яких поширюється російська пропаганда

запровадити санкції проти всіх посадовців, що тісно пов’язані з очільником Кремля

Крім того, прем'єр-міністр подякував канцлеру Австрії за підтримку України, особливо за гуманітарну допомогу й прийом біженців.

Водночас Денис Шмигаль підкреслив, що Україна близька до перемоги, після якої проведе спільний економічний форум з Австрією. Він буде присвячений відновленню України та її європейській інтеграції.

Натомість Карл Негаммер підкреслив, що Австрія й надалі підтримуватиме, зокрема у санкційній політиці ЄС.

Як відбувалася зустріч Шмигаля з Негаммером / Фото Урядовий портал

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