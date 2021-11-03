Шмыгаль внес в Раду представление о назначении трех министров
Источник:телеграмм Тараса Мельничука
Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении на вакантные должности трех министров. Речь идет о кандидатурах на должности руководителей таких министерств: экономики, реинтеграции оккупированных территорий и стратегических отраслей промышленности.
О том, что премьер-министр внес в Раду представление на новых главах ведомств, в сети сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.
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Представление Шмыгаля относительно новых министров
Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду о назначении кандидатов на должности трех министров:
- Юлии Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики;
- Ирины Верещук – на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Кадровые изменения в правительстве: что известно
В течение последних месяцев в Украине активно говорили о кадровых изменениях в Кабинете Министров. На днях заявления об отставке написали сразу 5 руководителей ведомств.
3 ноября Рада отправила их всех в отставку. В частности, уволили Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов; Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий; Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Андрея Тарана с должности министра обороны.
Текст сообщения Тараса Мельничука:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду Украины о назначении кандидатов на должности членов Кабинета Министров Украины:
Свириденко Юлии Анатольевны на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины;
Верещук Ирины Андреевны на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Рябикина Павла Борисовича на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.