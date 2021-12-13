Шмыгаль выступит в Раде: расскажет о ситуации в Украине

Денис Шмыгаль выступит в пятницу, 17 декабря, выступит в Верховной Раде. Это произойдет в рамках "Часа вопросов к правительству".

Пресс-служба Рады сообщила, что во время выступления премьер-министр охарактеризует социально-экономическую ситуацию в Украине. Кроме того, темой станут мероприятия правительства по решению проблемных вопросов.

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В пятницу, 17 декабря, во время "Часа вопросов к правительству" Верховная Рада заслушает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля,

– говорится в сообщении.

Кабмин запустит центр развития мира

Шмыгаль 2 декабря сообщил, что правительство запускает национальный центр развития мира. Его цель – фиксировать случаи нарушения свобод и прав украинских граждан.

Полученные данные станут основанием для реестров таких нарушений. На их основе будут составлять иски.

Политик подчеркнул, что Украину и европейских партнеров очень беспокоят вопросы безопасности и жизни украинцев на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в Крыму.

Задокументированные данные станут еще одной доказательной основой российской агрессии.

По словам Шмыгаля, "это позволит организации начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях".

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