Шмыгаль выступит в Раде: расскажет о ситуации в Украине
13 декабря 2021 , 13:41Читати новину українською
Источник:телеграм Верховной Рады
Денис Шмыгаль выступит в пятницу, 17 декабря, выступит в Верховной Раде. Это произойдет в рамках "Часа вопросов к правительству".
Пресс-служба Рады сообщила, что во время выступления премьер-министр охарактеризует социально-экономическую ситуацию в Украине. Кроме того, темой станут мероприятия правительства по решению проблемных вопросов.
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В пятницу, 17 декабря, во время "Часа вопросов к правительству" Верховная Рада заслушает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля,
– говорится в сообщении.
Кабмин запустит центр развития мира
- Шмыгаль 2 декабря сообщил, что правительство запускает национальный центр развития мира. Его цель – фиксировать случаи нарушения свобод и прав украинских граждан.
- Полученные данные станут основанием для реестров таких нарушений. На их основе будут составлять иски.
- Политик подчеркнул, что Украину и европейских партнеров очень беспокоят вопросы безопасности и жизни украинцев на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в Крыму.
- Задокументированные данные станут еще одной доказательной основой российской агрессии.
- По словам Шмыгаля, "это позволит организации начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях".
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