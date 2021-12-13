Пресслужба Ради повідомила, що під час виступу прем'єр-міністр схарактеризує соціально-економічну ситуацію в Україні. Окрім того, темою будуть заходи уряду з розв'язання проблемних питань.
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У п'ятницю, 17 грудня, під час "Години запитань до уряду" Верховна Рада заслухає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля,
– мовиться у повідомленні.
Кабмін запустить центр розбудови миру
- Шмигаль 2 грудня повідомив, що уряд запускає національний центр розбудови миру. Його метою буде фіксувати випадки порушення свобод та прав українських громадян.
- Отримані дані стануть основою для реєстрів таких порушень. На їхній основі складатимуть позови.
- Політик наголосив, що Україну та європейських партнерів дуже турбує питання безпеки й життя українців на окупованих територіях Луганської та Донецької областей та в Криму.
- Задокументовані дані стануть ще одною доказовою базою російської агресії.
- За словами Шмигаля, "це дозволить установі розпочати діяльність та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях".
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