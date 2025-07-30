Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% это сознательное решение граждан. По его словам, украинцы получают повестки и самостоятельно приходят в ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Шмыгаля для "ВВС-Украина".

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Шмыгаль прокомментировал мобилизацию в Украине

Денис Шмыгаль заявил, что сейчас мобилизация продолжается по плану и на 90% происходит абсолютно нормально.

По его словам, большинство людей, получая повестки, приходят служить – их не хватают и не тянут силой.

Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации,

– подчеркнул министр.

Шмыгаль добавил, что сейчас в медиа преимущественно освещают небольшой, скандальный процент случаев и эти 5 – 10% играют против Украины, против украинского общества, независимости и национальной безопасности.

А на самом деле мобилизация на 90% – это сознательное решение украинцев,

– подытожил он.

К слову, недавно стало известно, что Кабинет Министров изменил порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Отныне их будут зачислять автоматически, без необходимости личного присутствия.