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      Шмыгаль записал первое видеообращение к украинцам: говорил о коронавирусе

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабмина

      Денис Шмыгаль обнародовал первое видеообращение к украинцам. В ролике он рассказал, что делает правительство, чтобы коронавирус не распространялся по Украине. Также глава правительства дал несколько советов украинцам, как не заразиться коронавирусом.

      Видеообращение к украинцам Шмыгаль опубликовал на своих страницах в соцсетях. По его словам, сегодня мир столкнулся с одним из величайших вызовов и угроз, которые были на протяжении последнего десятилетия, а возможно даже и за последние века.

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      Много стран не вовремя среагировали на серьезность этого вызова. Поэтому Украина и правительство Украины вовремя принимают все меры. Мы реагируем на тот вызов, с которым сегодня столкнулся мир. И сегодня Украина принимает превентивные меры для того, чтобы обезопасить украинских граждан от ускорения распространения этой инфекции в Украине,
      – подчеркнул он.

      Премьер напомнил, что пока зарегистрирован только один случай заболевания в Украине и еще четверо людей проходят обсервацию.

      Также он обнародовал, какие меры принимает правительство:

      • карантин в учебных заведениях на 3 недели,
      • запрет массовых культурных и спортивных мероприятий в Украине,
      • запрет мероприятий, в которых принимают участие 200 и более человек одновременно,
      • спортивные соревнования будут проводить без участия зрителей,
      • введен запрет на вывоз из Украины средств индивидуальной защиты по определенному Минэкономики списку.

      "Также мы ведем переговоры с нашими международными партнерами по поддержке технологически (оборудованием), так и методологически в борьбе с коронавирусом", – добавил политик.Он добавил, что в целом действуют очень простые и четкие правила, как не заразиться. Это:

      • соблюдение соответствующих дистанций,
         
      • соблюдение личной гигиены,
         
      • самоизоляция в случае ощущения, что есть болезнь,
         
      • ощущение ответственности за родных и близких, которые могут заразиться коронавирусом.

      В завершение он пожелал украинцам крепкого здоровья не болеть. В то же время выразил надежду, что Украине удастся без потерь здоровья пройти этот мировой вызов.

      Ситуация в Украине – контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры в борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас есть четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса внутри страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять этому мировому вызову,
      – подытожил премьер.

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      Обращение Шмыгаля к украинцам относительно коронавируса: видео из соцсетей премьера

      11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта, однако окончательное слово – за местными и областными администрациями. Сейчас карантин ввели в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях, а также в Киеве, Львове и Одессе.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19
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