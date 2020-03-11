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      Шмигаль записав перше відеозвернення до українців: говорив про коронавірус

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Денис Шмигаль оприлюднив перше відеозвернення до українців. У ролику він розповів, що робить уряд, аби коронавірус не поширювався Україною. Також очільник уряду дав кілька порад українцям, як не заразитися коронавірусом.

      Відеозвернення до українців Шмигаль опублікував на своїх сторінках у соцмережах. За його словами, сьогодні світ стикнувся з одним із найбільших викликів і загроз, які були упродовж останнього десятиліття, а можливо навіть і за останні століття.

      До теми! Чому запровадили карантин в Україні: пояснення Шмигаля

      Багато країн не вчасно зреагували на серйозність цього виклику. Тому Україна та уряд України вчасно вживають всіх заходів. Ми реагуємо на той виклик, з яким сьогодні стикнувся світ. І сьогодні Україна вживає превентивні заходи для того, щоб уберегти українських громадян від пришвидшення поширення цієї інфекції в Україні,
      – наголосив він.

      Прем’єр нагадав, що поки зареєстровано лише один випадок захворювання в Україні та ще четверо людей проходять обсервацію.

      Також він оприлюднив, які заходи вживає уряд:

      • карантин у закладах освіти на 3 тижні,
      • заборона масових культурних і спортивних заходів в Україні,
      • заборона заходів, у яких приймають участь 200 і більше людей одночасно,
      • спортивні змагання проводитимуть без участі глядачів,
      • запроваджено заборону на вивезення з України засобів індивідуального захисту за визначеним Мінекономіки переліком.

      "Також ми ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо підтримки технологічно (обладнанням), так і методологічно у боротьбі з коронавірусом", – додав політик.

      Він додав, що загалом діють дуже прості та чіткі правила, як не заразитися. Це:

      • дотримання відповідних дистанцій,
      • дотримання особистої гігієни,
      • самоізоляція у разі відчуття, що є хвороба,
      • відчуття відподальності за рідних і близьких, які можуть заразитися коронавірусом.

      На завершення він побажав українцям не хворіти та мати здоров’я. Водночас висловив сподівання, що Україні вдасться без втрат здоров’я пройти цей світовий виклик.

      Ситуація в Україні – контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи у боротьбі з поширенням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, в нас є чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави та громадян Україна зможе протистояти цьому світовому виклику, 
      – підсумував прем'єр. 

      Радимо ознайомитися! Карантин в Україні: як вплине на ціну продуктів та чи буде їх дефіцит

      Звернення Шмигаля до українців щодо коронавірусу: відео з соцмереж прем'єра

       

      11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні, однак остаточне слово – за місцевими та обласними адміністраціями. Наразі карантин запровадили в Івано-Франківській, Чернівецькій і Одеській областях, а також у Києві, Львові та Одесі.

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      Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19
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