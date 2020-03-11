Шмигаль записав перше відеозвернення до українців: говорив про коронавірус
Денис Шмигаль оприлюднив перше відеозвернення до українців. У ролику він розповів, що робить уряд, аби коронавірус не поширювався Україною. Також очільник уряду дав кілька порад українцям, як не заразитися коронавірусом.
Відеозвернення до українців Шмигаль опублікував на своїх сторінках у соцмережах. За його словами, сьогодні світ стикнувся з одним із найбільших викликів і загроз, які були упродовж останнього десятиліття, а можливо навіть і за останні століття.
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Багато країн не вчасно зреагували на серйозність цього виклику. Тому Україна та уряд України вчасно вживають всіх заходів. Ми реагуємо на той виклик, з яким сьогодні стикнувся світ. І сьогодні Україна вживає превентивні заходи для того, щоб уберегти українських громадян від пришвидшення поширення цієї інфекції в Україні,
– наголосив він.
Прем’єр нагадав, що поки зареєстровано лише один випадок захворювання в Україні та ще четверо людей проходять обсервацію.
Також він оприлюднив, які заходи вживає уряд:
- карантин у закладах освіти на 3 тижні,
- заборона масових культурних і спортивних заходів в Україні,
- заборона заходів, у яких приймають участь 200 і більше людей одночасно,
- спортивні змагання проводитимуть без участі глядачів,
- запроваджено заборону на вивезення з України засобів індивідуального захисту за визначеним Мінекономіки переліком.
"Також ми ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо підтримки технологічно (обладнанням), так і методологічно у боротьбі з коронавірусом", – додав політик.
Він додав, що загалом діють дуже прості та чіткі правила, як не заразитися. Це:
- дотримання відповідних дистанцій,
- дотримання особистої гігієни,
- самоізоляція у разі відчуття, що є хвороба,
- відчуття відподальності за рідних і близьких, які можуть заразитися коронавірусом.
На завершення він побажав українцям не хворіти та мати здоров’я. Водночас висловив сподівання, що Україні вдасться без втрат здоров’я пройти цей світовий виклик.
Ситуація в Україні – контрольована. Уряд вживає всі необхідні заходи у боротьбі з поширенням коронавірусу. Ми розуміємо як діяти на кордонах, в аеропортах, в нас є чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави та громадян Україна зможе протистояти цьому світовому виклику,
– підсумував прем'єр.
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Звернення Шмигаля до українців щодо коронавірусу: відео з соцмереж прем'єра
11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні, однак остаточне слово – за місцевими та обласними адміністраціями. Наразі карантин запровадили в Івано-Франківській, Чернівецькій і Одеській областях, а також у Києві, Львові та Одесі.
Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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