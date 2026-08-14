В Великобритании второй раз за два дня сошел с рельсов пассажирский поезд

Британские железные дороги переживают настоящую черную полосу из-за серии опасных инцидентов. Очередная авария на железной дороге произошла всего через сутки после предыдущей крупной катастрофы.

Об этом сообщает Sky News.

Что известно о сходе поезда с рельсов в Великобритании?

Новый инцидент произошел в пятницу в городе Викфорд, что в графстве Эссекс. По данным британской транспортной полиции, на этот раз обошлось без опрокидывания.

На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи и пожарные. Пока информации о пострадавших нет, но компания-оператор "Greater Anglia" уже предупредила о серьезных перебоях в движении поездов на маршруте между Лондоном и восточной частью Эссекса.

Отдел по расследованию железнодорожных аварий подтвердил, что на место сегодняшнего инцидента была направлена группа инспекторов,

– говорится в сообщении Sky News.

Напомним, накануне, 13 августа, на юге Великобритании пассажирский поезд сошел с рельсов вблизи Льюиса в Восточном Сассексе. В поезде находилось около 150 человек, 18 пассажиров получили ранения, двое из них – серьезные.

С рельсов сошли три последних вагона, которые перевернулись на бок. Пострадавших доставили в больницы, а движение на этом участке железной дороги приостановили. Причину аварии в настоящее время устанавливают.

Инцидент произошел на фоне сильной жары в Великобритании. Температура на юге страны достигала 35 градусов. Железнодорожники предупреждали о рисках для путей из-за высоких температур.

Еще ранее, в июне 2026 года, в Великобритании недалеко от Бедфорда столкнулись два поезда. Погиб машинист, еще 89 человек пострадали, из них 11 получили очень серьезные травмы. Причины аварии продолжают устанавливаться.