Сходи на свою набережную, посмотри на обувь, – Зеленский с сильным призывом обратился к Орбану
Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть в ЕС и перечислил позицию стран. В частности, Верховный Главнокомандующий ВСУ сильно обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Президент Украины призвал его посетить в Будапеште мемориал обуви на реке Дунай в память о жертвах Холокоста. Об этом президент заявил 24 марта во время обращения в Евросовет.
Заметьте Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время: Зеленский обратился к Евросовету и народам ЕС
Зеленский призвал Орбана посетить их набережную
Президент Украины заявил, что наше государство должно быть в ЕС уже в ближайшее время.
По крайней мере, у вас для этого все есть, есть этот шанс. Также президент прокомментировал позицию стран по этому поводу.
Президент сказал, что по отношению к Венгрии хочет быть откровенным один раз и навсегда. Призвал: "Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство".
Владимир Зеленский вспомнил, что с семьей был в Будапеште, ведь обожает этот красивый и душевный город и людей в нем.
Зеленский сказал, что был на их набережной и видел мемориал обуви на реке Дунай, упоминание о жертвах Холокоста.
Послушай, Виктор (говорится о премьере Орбана – 24 канал), знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную, посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире,
– призвал Владимир Зеленский.
Добавил, что именно это сегодня делает Россия – та же обувь в Мариуполе, там такие же люди – взрослые и дети, дедушки и бабушки. И их там тысячи. Тысяч уже нет.
"А ты сомневаешься – вводить санкции или нет? Затрудняешься – пропускать оружие или нет? Затрудняешься – торговать с Россией или нет? Нет времени колебаться", – сказал президент Украины.
Добавил, что пора уже решать, нам нужна их поддержка и мы верим в венгерский народ.
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