Львовянин сходил в туалет прямо под Оперным и показал средний палец

Во Львове мужчина решил вместо похода в общественный туалет справить малую естественную потребность на улице при всех. Полиции удалось его найти и задержать благодаря соцсетям.

Жители Львова увидели, как мужчина откликнулся на "зов природы" на улице. Он стал под зданием Оперного театра и сделал свои дела у стены.

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Как нашли этого нарушителя

Инцидент произошел 6 июля. Мужчина агрессивно реагировал на замечания. Он бранился и показывал прохожим средний палец. Так что неравнодушные граждане его сняли. Впоследствии кадры с этим мужчиной, вероятно подвыпившим, распространились соцсетями.

Этим грубым человеком заинтересовались правоохранители. Сотрудники полиции увидели его уже на следующий день во время патрулирования города Льва. Нарушителя, вероятно, задержали на Кафедральной площади. На него составили протокол по 173 статье о мелком хулиганстве. За неадекватное поведение ему могут быть назначены общественные работы или выписан штраф 119 гривен.

, этому мужчине 40 лет Он житель Львова.



Нарушитель возле Оперного / Фото патрульной полиции Львовской области



Мужчина после задержания / Фото патрульной полиции Львовской области

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