Жителі Львова побачили, як чоловік відгукнувся на "поклик природи" на вулиці. Він став під будівлю Оперного театру та зробив свої справи біля стіни.

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Як знайшли цього порушника

Інцидент стався 6 липня. Чоловік агресивно реагував на зауваження. Він лаявся та показував перехожим середній палець. Тож небайдужі громадяни його зафільмували. Згодом кадри з цим чоловіком, який ймовірно був напідпитку, поширилася соцмережами.

Цим грубіяном зацікавилися правоохоронці. Співробітники поліції побачили його вже наступного дня під час патрулювання міста Лева. Порушника ймовірно затримали на Катедральній площі. На нього склали протокол за 173 статтею про дрібне хуліганство. За неадекватну поведінку йому можуть призначити громадські роботи або виписати штраф у 119 гривень.

До слова, цьому чоловіку 40 років. Він є жителем Львова.



Порушник біля Оперного / Фото патрульної поліції Львівської області



Чоловік після затримання / Фото патрульної поліції Львівської області

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