У неділю посеред білого дня Львовом розгулював чоловік у "костюмі Адама". Чимало людей бачили цього незнайомця, адже 9 липня у центрі було досить людно. Завдяки очевидцям соцмережами швидко поширилися кадри з місця подій.

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Подробиці курйозного інциденту

Свідки бачили пішохода без одягу біля ТЦ "Магнус" та у районі готелю "Львів" вдень. Його абсолютно не бентежило, що з цього приводу думали інші люди.

Причини такої поведінки наразі невідомі. За попередньою інформацією, до нього потім підійшли співробітники поліції та змусили його одягнути спідню білизну.

На кадрах можна побачити, як цей чоловік тримає склянку в руці та щось п'є на вході у "Рукавичку". Перехожі оглядаються на нього, а він у цей час дивиться на стіну та спокійно насолоджується напоєм біля урни для сміття.

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