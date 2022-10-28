Шойгу доложил Путину о завершении "частичной мобилизации"

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о завершении так называемой "частичной мобилизации". По его словам, якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют.

Об этом Шойгу заявил на встрече с Путиным 28 октября. Слова министра обороны России цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал.

Интересно В России контрактник на КАМАЗе сбил колонну срочников: есть погибшие

Что там наговорил Шойгу

Во время встречи с диктатором Сергей Шойгу заявил, что якобы 13 тысяч мужчин ушли в ряды российской армии добровольно. То есть, 13 тысяч человек добровольно пошли убивать украинцев.

В Кремле говорят, что 82 тысячи мобилизованных после "прохождения подготовки" уже на фронте, а еще 218 проходят обучение на полигонах. То есть Шойгу говорит, что мобилизовали 300 тысяч человек, потому что якобы было запланировано с начала. А почему якбы? Потому что в Кремле манипулируют цифрами и часто их берут из воздуха.

Также тот же Шойгу заявил, что средний возраст мобилизованных составляет якобы 35 лет.

Но военкоматы будут продолжать набирать людей – мол, будут брать в армию только добровольцев и тех, кто хочет проходить службу по контракту. Так что фактически мобилизация может продолжаться и дальше, просто ее будут называть "волной добровольцев".

Кроме того, есть еще один интересный момент – об отмене мобилизации был объявлен за несколько дней до начала осеннего призыва срочников, который начнется с 1 ноября. По указу диктатора планируют призвать 120 тысяч человек. В Москве уверяют, что срочников не будут отправлять на войну, но заявления из Кремля слишком часто не сочетаются с реальностью.

Так называемая "частичная мобилизация" в России

На фоне провалов оккупантов и безумных потерь 21 сентября диктатор Путин объявил так называемую "частичную мобилизацию", убеждая, что будут призывать только людей с военным опытом и необходимыми специальностями. На практике все работает совсем по-другому – повестки раздавали в отдельных регионах всем подряд, а многие призванные жаловались на отсутствие экипировки, питания и т.д.

Путин и Шойгу говорят о призыве 300 тысяч человек, но российские СМИ, которые называют себя оппозиционными, говорят, что в указе Путина действительно речь идет о призыве миллиона граждан. Следует отметить, что пункт указа диктатора о количестве мобилизованных так и не опубликован.

За месяц в России так и не придумали нормальной версии для объяснения причин мобилизации, ведь правду там никто не собирается говорить. А правда такова, что оккупанты терпят колоссальные потери. По состоянию на 28 октября вражеская армия потеряла почти 70 тысяч человек, и это лишь убитыми. Однако есть еще и санитарные потери, которые обычно еще больше.

Интересно – тем временем в Совбезе России опять опозорились: смотрите видео