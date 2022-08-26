шойгу и путин, вероятно, уволили по меньшей мере 6 генералов из-за провалов в Украине, – разведка

владимир путин, который собирался взять Киев за 3 дня, вероятно не только возмущен ходом так называемой спецоперации в Украине. И виноватых он ищет среди военных.

В подтверждение этого в разведке Британии заявили, что путин вместе с министром обороны россии сергеем шойгу уволили по меньшей мере шестерых генералов.

Важно Враг хотел наступать на Бахмутском направлении, но тщетно: карта боевых действий по состоянию на 26 августа

Произошло это из-за недостаточной скорости продвижения. Также в разведке Британии напомнили, что 24 августа 2022 года шойгу заявил Шанхайской организации сотрудничества, что россия якобы намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью уменьшить жертвы среди гражданского населения.

Однако разведчики опровергли эту информацию. Они отметили, что это преднамеренная дезинформация.

Наступление России остановилось из-за плохой военной эффективности российской армии и ожесточенного украинского сопротивления. По приказу шойгу войска, действующие в Украине, неоднократно срывались с плановых оперативных сроков,

– объяснили разведчики.

Что сейчас происходит на фронтах

Вооруженные Силы Украины сдерживают российских захватчиков, которые пытаются захватить нашу территорию. Едва ли не самые ожесточенные противостояния ведутся на Донбассе. Отдельно:

На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал осуществлять огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцевки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

противник вел боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал осуществлять огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцевки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного. На Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из артиллерийских систем неподалеку Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григоровки, Звановки и Раздолевки.

осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из артиллерийских систем неподалеку Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григоровки, Звановки и Раздолевки. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы Бахмута, Бахмутского, веселой долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.

огневому поражению подверглись районы Бахмута, Бахмутского, веселой долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел. На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано неподалеку Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Железного и Опросного.

Вместе с тем на Южнобугском направлении враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск и пытается пополнить потери. За прошедшие сутки совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще 20 населенных пунктов.

Оперативная информация от Генштаба по состоянию на утро 26 августа: смотрите видео