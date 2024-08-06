Этот визит экс-министра обороны России может свидетельствовать об укреплении военных связей между Кремлем и Тегераном. По сообщениям аналитиков, визит происходит на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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Ближний Восток в ожидании новой войны

Встречи Шойгу с иранскими военными и политическими лидерами, в частности с начальником штаба армии и новым президентом, указывают на интенсификацию двусторонних отношений.

Израильские медиа информируют об активной передаче Россией оружия Ирану. Среди прочего, речь идет о системах электронной борьбы и ракетах типа "Искандер".

Россия начала массовое вооружение Ирана новым оружием в ожидании возможной войны против Израиля. Передовые системы РЭБ могут повредить или вывести из строя военные системы на расстоянии до 5 тысяч километров,

– пишет израильское издание Channel 14.

По информации Axios, США серьезно обеспокоены возможностью нападения Ирана на Израиль. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил эту угрозу с министрами иностранных дел стран G7, подчеркивая возможность атаки в ближайшие дни.

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В то же время администрация Джо Байдена уверяла Тель-Авив в поддержке, подчеркивая, что в случае агрессии со стороны Ирана, Израиль может рассчитывать на американскую военную помощь.