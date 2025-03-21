Особое внимание во время визита уделили теме Украины. Как рассказал 24 Каналу военный ВСУ, журналист и ведущий Егор Чечеринда, переговоры также могли касаться увеличения поставок боеприпасов.

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Чего ждет КНДР от России

Россиянам нужны боеприпасы советского калибра для старой и новой российской техники. Именно их и изготавливают корейцы. Также Шойгу мог просить о поставках баллистических ракет, например, увеличение количества КN-23, которыми россияне уже атаковали Украину.

Можем предположить, что в ответ корейцы будут просить не только продукты, ведь ранее была информация, что им предоставляли муку, пшеницу, но также о поставках определенных ракетных технологий, которые используют для изготовления ракет с ядерными боеголовками,

– отметил Егор Чечеринда.

Это представляет прямую опасность для стран Тихоокеанского региона, прежде всего Японии и Южной Кореи, которые являются главными союзниками Соединенных Штатов. Даже если американская администрация хочет, чтобы Европа сама гарантировала собственную безопасность, то с Южной Кореей и Японией они заключали соглашения о гарантиях защиты.

В отличие от КНДР эти страны не имеют собственного ядерного оружия. Поэтому я надеюсь, что администрация Трампа очень придирчиво отнесется к сотрудничеству россиян с северокорейцами и к появлению их оружия и личного состава в Украине,

– подчеркнул военный ВСУ.

Ведь армия Северной Кореи одна из крупнейших армий в мире, которая насчитывает 1 миллион 280 тысяч личного состава. Это огромная сила, которая даже больше, чем армия России на текущий момент.