Что Шойгу "забыл" в Иране: в ГУР раскрыли цель его визита

По версии Кремля, Сергей Шойгу якобы уехал в Иран "укреплять военное сотрудничество". В ГУР назвали подлинную причину визита министра обороны страны-агрессорки.

Как отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов, в мире осталось не так много стран, в которые может поехать Сергей Шойгу и другие представители преступного режима Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К теме Хочет получить нечто большее: какова цель визита Шойгу в Тегеран

Что в ГУР думают о поездке Шойгу

Юсов напомнил, что совсем недавно Россия была у G8, а прихвостниПутина могли посещать значительно большее количество стран. А теперь представителей Кремля пускают в Беларусь, Иран и Северную Корею.

Украинский разведчик заявил, что глава минобороны страны-агрессорки будет просить Тегеран о помощи. По его словам, Россия понимает, что ей не хватит собственных мощностей и запасов для продолжения масштабной войны против нашего государства.

Представитель ГУР также не подтвердил информацию о получении Россией баллистических ракет от Ирана. Он подчеркнул, что в настоящее время таких данных нет.

Шойгу недавно оконфузился