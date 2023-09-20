Что Шойгу "забыл" в Иране: в ГУР раскрыли цель его визита
По версии Кремля, Сергей Шойгу якобы уехал в Иран "укреплять военное сотрудничество". В ГУР назвали подлинную причину визита министра обороны страны-агрессорки.
Как отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов, в мире осталось не так много стран, в которые может поехать Сергей Шойгу и другие представители преступного режима Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что в ГУР думают о поездке Шойгу
Юсов напомнил, что совсем недавно Россия была у G8, а прихвостниПутина могли посещать значительно большее количество стран. А теперь представителей Кремля пускают в Беларусь, Иран и Северную Корею.
Украинский разведчик заявил, что глава минобороны страны-агрессорки будет просить Тегеран о помощи. По его словам, Россия понимает, что ей не хватит собственных мощностей и запасов для продолжения масштабной войны против нашего государства.
Представитель ГУР также не подтвердил информацию о получении Россией баллистических ракет от Ирана. Он подчеркнул, что в настоящее время таких данных нет.
Шойгу недавно оконфузился
- Министр обороны России публично опозорился. Когда его спросили кремлевские пропагандисты, победит ли российская армия, он просто развел руками.
- После этого Шойгу попытался оправдаться и заявил, что у россиян якобы нет других вариантов. Также он добавил, что захватчики будто бы "держат активную оборону".
- Ранее глава минобороны страны-агрессорки сообщил, что оккупационный флот якобы получил 2 новых корабля и получит еще 12 судов до конца 2023 года. Однако российский оппозиционный журналист Сергей Асланян в комментарии 24 Каналу предположил, что Шойгу мог соврать, потому что в России не строят гражданских и военных кораблей.