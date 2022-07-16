шойгу дал приказ нарастить действия российских военных по всем направлениям в Украине, – росСМИ

сергей шойгу поручил усилить действия российских военных. Якобы для того, чтобы помешать ВСУ "обстреливать Донбасс".

российские пропагандистские СМИ сообщают, что шойгу прибыл в командный пункт и заслушал доклады командиров. Правда, находится ли он на территории Украины, не уточняется.

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шойгу приказал нарастить боевые действия по всем направлениям

Так, шойгу дал поручение по наращиванию действий группировок "на всех операционных направлениях". По его словам, это необходимо для того, чтобы ВСУ не наносили "массированных ракетных ударов по городам Донбасса". Еще одно свидетельство того, что россияне очень боятся новеньких HIMARS и устали от того, что их склады с боеприпасами превращаются в пепел.

также приспешник путина проинспектировал российские группировки войск "юг" и "центр", которые участвуют в войне против Украины и заслушал доклады командующих группировками российских сил.

Не обошлось без награждения военных преступников

на всей территории Украины остается угроза ракетных обстрелов. Носители оперативно-тактических ракет "Калибр" находятся в акваториях Азовского, Черного и Средиземного морей . Кроме того, враг может запускать ракеты с территорий России и Беларуси.

Во время визита в командный пункт шойгу вручил медали "Золотая звезда" героя россии генерал-полковнику александру лапину, руководившему вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину и генерал-майору абачеву еседулли, который участвовал в оккупации Луганщины.

Напомним, что совсем недавно российские захватчики выпустили по Никополю сразу 53 ракеты из "Градов". Оказавшиеся под завалами люди погибли. Также враг нанес удар по Чугуеву Харьковской области. К сожалению, тоже не обошлось без жертв.

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