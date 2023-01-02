Шойгу развлекался на празднованиях, пока в Макеевке умирали мобилизованные

Министр обороны Сергей Шойгу не отказывает себе в развлечениях, пока на войне умирают оккупанты. К примеру, его заметили на новогодних празднованиях.

Министру обороны России полностью плевать на оккупантов, которых он вместе с Путиным обрек на верную гибель в Украине. Например, на празднованиях он мало беспокоился о войне, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Призывают бомбить Украину и Хмельницкую АЭС: у россиян пылает из-за удара по Макеевке

Шойгу громко отпраздновал Новый год

Ситуация следующая – в новогоднюю ночь по всей Украине раздается воздушная тревога, потому что россияне решили атаковать дронами-камикадзе. Во многих городах России раздаются взрывы. Во временно оккупированной Макеевке также прогремели мощные взрывы, в результате которых полностью разрушено училище, в котором находились оккупанты. В канун Нового года россияне на Бахмутском направлении потеряли около 170 человек погибшими, еще более 200 получили ранения. В то время Шойгу очень весело, и он празднует.

Интересно, что министр обороны России решил сменить привычный военный костюм на джинсовый. Даже свои медальки забыл повесить. Шойгу в окружении пропагандистов решил попеть, посмеяться и повеселиться. Кадры с "поющим" Шойгу разлетелись по сети.

Шойгу празднует Новый год, пока оккупанты умирают на фронте: смотрите видео

Между тем где-то в Макеевке…

За считанные минуты до Нового года во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области прогремели мощные взрывы. Как стало известно впоследствии – в результате взрывов полностью разрушено местное училище, в котором находились сотни оккупантов из Самарской области.

2 января российское минобороны решило подтвердить удар и заявить, что погибли якобы 63 военных, однако по данным разным данным количество погибших можно считать сотнями – по меньшей мере 400 оккупантов могли получить билеты на новогодний концерт Кобзона.

У россиян изрядно пылает. Одни призывают расстрелять российских командиров, разместивших оккупантов в училище, другие традиционно призывают бомбить Украину и применить ядерное оружие.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ подтвердил удар по училищу в Макеевке. В результате россияне потеряли 10 единиц техники, а потери среди личного состава еще уточняют.