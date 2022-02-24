Например, Марии Захаровой и Сергея Шойгу. А также и "журналистов" пропагандистских государственных СМИ. В частности – Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян и тому подобных.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС официально одобрил санкции против России за признание боевиков

ЕС обнародовал список подсанкционных россиян

В список включили 3 банка, 351 депутата Госдумы (причастны к признанию Россией боевиков) и еще 24 человека.

Относительно банков – это те же, против которых санкции были введены в США – "Промсвязьбанк", "ВЭБ", а еще – банк "Россия" (значительную часть акционеров которого составляют люди из окружения Путина).

Что касается персон, то там числятся такие одиозные люди:

Сергей Шойгу – министр обороны России.

Антон Вайно – глава администрации Путина.

Петр Толстой – вице-спикер Госдумы.

Мария Захарова – пресс-секретарь МИД России.

Игорь Осипов – командующий Черноморским флотом.

Сергей Суровкин – главнокомандующий воздушно-космическими силами.

Евгений Пригожин – создатель путинской фабрики троллей.

Маргарита Симоньян – глава пропагандистского медиа RT.

Владимир Соловьев – один из крупнейших украинофобов РосТВ.

Обратите внимание: всем попавшим под санкции запрещено въезжать в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС – замораживают.

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