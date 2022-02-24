Например, Марии Захаровой и Сергея Шойгу. А также и "журналистов" пропагандистских государственных СМИ. В частности – Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян и тому подобных.
Напомним, ранее стало известно, что ЕС официально одобрил санкции против России за признание боевиков
ЕС обнародовал список подсанкционных россиян
В список включили 3 банка, 351 депутата Госдумы (причастны к признанию Россией боевиков) и еще 24 человека.
Относительно банков – это те же, против которых санкции были введены в США – "Промсвязьбанк", "ВЭБ", а еще – банк "Россия" (значительную часть акционеров которого составляют люди из окружения Путина).
Что касается персон, то там числятся такие одиозные люди:
- Сергей Шойгу – министр обороны России.
- Антон Вайно – глава администрации Путина.
- Петр Толстой – вице-спикер Госдумы.
- Мария Захарова – пресс-секретарь МИД России.
- Игорь Осипов – командующий Черноморским флотом.
- Сергей Суровкин – главнокомандующий воздушно-космическими силами.
- Евгений Пригожин – создатель путинской фабрики троллей.
- Маргарита Симоньян – глава пропагандистского медиа RT.
- Владимир Соловьев – один из крупнейших украинофобов РосТВ.
Также в этот день:
- Байден сообщил о введении санкций против "Северного потока-2".
- В Европарламенте призвали ЕС ввести новые мощные санкции – персонально против Путина.
- За "наглые провокации России" санкции ввела и Канада.
Главное об антироссийских санкциях / Инфографика 24 канала
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