Например, Марии Захаровой и Сергея Шойгу. А также и "журналистов" пропагандистских государственных СМИ. В частности – Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян и тому подобных.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС официально одобрил санкции против России за признание боевиков

ЕС обнародовал список подсанкционных россиян

В список включили 3 банка, 351 депутата Госдумы (причастны к признанию Россией боевиков) и еще 24 человека.

Относительно банков – это те же, против которых санкции были введены в США – "Промсвязьбанк", "ВЭБ", а еще – банк "Россия" (значительную часть акционеров которого составляют люди из окружения Путина).

Что касается персон, то там числятся такие одиозные люди:

  • Сергей Шойгу – министр обороны России.
  • Антон Вайно – глава администрации Путина.
  • Петр Толстой – вице-спикер Госдумы.
  • Мария Захарова – пресс-секретарь МИД России.
  • Игорь Осипов – командующий Черноморским флотом.
  • Сергей Суровкин – главнокомандующий воздушно-космическими силами.
  • Евгений Пригожин – создатель путинской фабрики троллей.
  • Маргарита Симоньян – глава пропагандистского медиа RT.
  • Владимир Соловьев – один из крупнейших украинофобов РосТВ.

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