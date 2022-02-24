Як-от Марії Захарової та Сергія Шойгу. А також і "журналістів" пропагандистських державних ЗМІ. Зокрема – Володимира Соловйова, Маргарити Симоньян тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС офіційно cхвалив санкції проти Росії за визнання бойовиків

ЄС оприлюднив список підсанкційних росіян

До списку включили 3 банки, 351 депутата Держдуми (причетні до визнання Росією бойовиків) та ще 24 осіб.

Щодо банків – це ті ж, проти яких санкції ввели у США – "Промсвязьбанк", "ВЭБ", а ще – банк "Россия" (значну частину акціонерів якого становлять люди з оточення Путіна).

Щодо персон, то там значаться такі одіозні люди:

  • Сергій Шойгу – міністр оборони Росії.
  • Антон Вайно – голова адміністрації Путіна.
  • Петро Толстой – віцеспікер Держдуми.
  • Марія Захарова – речниця МЗС Росії.
  • Ігор Осіпов – командувач Чорноморського флоту.
  • Сергій Суровкін – головнокомандувач повітряно-космічних сил.
  • Євген Пригожин – творець путінської фабрики тролів.
  • Маргарита Симоньян – глава пропагандистського медіа RT.
  • Володимир Соловйов – один із найбільших українофобів росТБ.

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