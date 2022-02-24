Як-от Марії Захарової та Сергія Шойгу. А також і "журналістів" пропагандистських державних ЗМІ. Зокрема – Володимира Соловйова, Маргарити Симоньян тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС офіційно cхвалив санкції проти Росії за визнання бойовиків

ЄС оприлюднив список підсанкційних росіян

До списку включили 3 банки, 351 депутата Держдуми (причетні до визнання Росією бойовиків) та ще 24 осіб.

Щодо банків – це ті ж, проти яких санкції ввели у США – "Промсвязьбанк", "ВЭБ", а ще – банк "Россия" (значну частину акціонерів якого становлять люди з оточення Путіна).

Щодо персон, то там значаться такі одіозні люди:

Сергій Шойгу – міністр оборони Росії.

Антон Вайно – голова адміністрації Путіна.

Петро Толстой – віцеспікер Держдуми.

Марія Захарова – речниця МЗС Росії.

Ігор Осіпов – командувач Чорноморського флоту.

Сергій Суровкін – головнокомандувач повітряно-космічних сил.

Євген Пригожин – творець путінської фабрики тролів.

Маргарита Симоньян – глава пропагандистського медіа RT.

Володимир Соловйов – один із найбільших українофобів росТБ.

Зверніть увагу: всім, хто потрапив під санкції, заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу, а їхні активи на території ЄС – заморожують.

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