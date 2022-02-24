Як-от Марії Захарової та Сергія Шойгу. А також і "журналістів" пропагандистських державних ЗМІ. Зокрема – Володимира Соловйова, Маргарити Симоньян тощо.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС офіційно cхвалив санкції проти Росії за визнання бойовиків
ЄС оприлюднив список підсанкційних росіян
До списку включили 3 банки, 351 депутата Держдуми (причетні до визнання Росією бойовиків) та ще 24 осіб.
Щодо банків – це ті ж, проти яких санкції ввели у США – "Промсвязьбанк", "ВЭБ", а ще – банк "Россия" (значну частину акціонерів якого становлять люди з оточення Путіна).
Щодо персон, то там значаться такі одіозні люди:
- Сергій Шойгу – міністр оборони Росії.
- Антон Вайно – голова адміністрації Путіна.
- Петро Толстой – віцеспікер Держдуми.
- Марія Захарова – речниця МЗС Росії.
- Ігор Осіпов – командувач Чорноморського флоту.
- Сергій Суровкін – головнокомандувач повітряно-космічних сил.
- Євген Пригожин – творець путінської фабрики тролів.
- Маргарита Симоньян – глава пропагандистського медіа RT.
- Володимир Соловйов – один із найбільших українофобів росТБ.
Також цього дня:
- Байден повідомив про введення санкцій проти "Північного потоку-2".
- У Європарламенті закликали ЄС ввести нові потужні санкції – персонально проти Путіна.
- За "нахабні провокації Росії" санкції запровадила й Канада.
Головне про антиросійські санкції / Інфографіка 24 каналу
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