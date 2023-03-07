Шойгу приехал в Мариуполь: журналист назвал возможные причины его визита

Минобороны России сообщало, что их глава Сергей Шойгу посетил временно оккупированный Мариуполь, чтобы якобы проверить "восстановление инфраструктуры Донбасса". Есть другая интересная версия, почему на самом деле он туда приезжал.

Об этом на ютубе 24 Канала рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, вокруг визита Шойгу на временно оккупированные территории Донецкой области уже пошла определенная конспирология. Оккупанты немного напряглись.

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Зачем Шойгу ездил в Мариуполь

Как отметил Бурлаков, так называемые российские "военкоры" уже начали искать определенный подвох в визите Шойгу на оккупированные территории Донбасса.

Существует версия, что Шойгу не доверяет начальнику генштаба и командующему оккупантами Валерию Герасимову и определенным генералам на этом направлении, некоторые из которых могут поддерживать владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Также некоторые "военкоры" начали прогнозировать, что Шойгу ездит по тем местам, где может произойти контрнаступление ВСУ. И здесь особенно интересно, ведь речь идет не о Мелитополе, а о Мариуполе.

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Один из "военкоров" говорит, что ВСУ может совершить определенный манёвр и сделать то, чего от них не ожидают. Пойти на Мариуполь, а не на Мелитополь,

– отметил Бурлаков.

Что Шойгу делал в Донецкой области