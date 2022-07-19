шойгу обычный пиарщик, в российской армии его никто серьезно не воспринимает, – Пионтковский

сергей шойгу прибыл в командный пункт и дал российским войскам приказ наступать по всем направлениям. Однако не сообщается, приехал ли он для этого на территории Украины.

Военные не воспринимают шойгу. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Он не авторитет, а человек пиара. Он выставил себя как пиарщик еще в МЧС. Все 90-е и нулевые годы во время любого пожара или наводнения прилетал шойгу и тут же немедленно одного человека спасал. Этим он сделал свою карьеру", – рассказал Пионтковский.

По его словам, военные ни во что не ставят шойгу и это совершенно очевидно. То, что он сказал – не имеет никакого значения. Однако усилить ракетный террор они могут.

Он (шойгу – 24 канал) совершает ошибку, ведь думает, что этим можно заставить украинское население нажать на руководство, чтобы оно пошло на капитуляцию,

– объяснил Андрей Пионтковский.

Кроме того, добавил, что этот террор еще и сопровождается агрессивным лоббированием через западную агентуру, которая призывает к перемирию.

"Есть те все крики москвы: "пойдем до конца", "не позволим", однако в то же время на фоне есть реальные политические заявления заместителя министра иностранных дел России андрея руденко о том, что "давайте договариваться". С такой тональностью, что "мы уничтожать вас полностью не будем, но нам бы "освободить" Донбасс, а еще подпишите, что вы нейтральны и не суньтесь в члены НАТО", – рассказал российский публицист.

Пионтковский отметил, что его удивляют слова "нейтральный статус". На территории Украины идет война на уровне геноцида украинского народа. И в этой войне они хотят, чтобы страна заняла нейтральный статус.

Смотрите видео: Пионтковский о наступлении россии

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