Шойгу заявил, что будет укреплять западный фронт из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Россия до конца года планирует сформировать 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз у российских границ.

Об этом заявил сегодня, 20 мая, министр обороны России Сергей Шойгу, передает 24 канал.

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По сообщениям росСМИ, на заседании коллегии Минобороны России он сказал, что новые угрозы – это заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, поэтому, по словам Шойгу, России нужно принимать меры "адекватного противодействия".

Россия планирует совершенствовать войска

В этих условиях активно совершенствуемся боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 воинских частей и подразделений. Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники,

– добавил Шойгу.

Также глава Минобороны России похвастался результатами контрольных проверок, за которыми якобы наблюдается качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом.

Украина ежедневно становится свидетелем наград "второй армии мира"

Пока Россия угрожает Финляндии и Швеции за поданные 18 мая заявки, а Владимир Путин очень озабочен расширением границ НАТО, которые все ближе к России, Украина на собственном опыте наблюдает за "успехами" армии Кремля.

Российские военные не перестают нас удивлять. Представители второй армии мира вывозят из Украины унитазы, спортивные костюмы, медицинское оборудование, интернет и стиральные машины. Но к этому мы уже привыкли.

Также российские кафиры показывают в Украине и свою "профессиональную подготовку". Так с недавнего – кафиры в Крыму "самоликвидировали" российскую военную технику. 10 вражеских танков не смогли добраться до точки назначения.

А в Донецкой области массово задерживают "элитных" российских боевиков. Опытные боевики России убегают по линии фронта целыми группировками, складывая оружие.

Тем временем по Одессе и Одесской области российские кафиры начали применять ракеты Х-22. Это не просто старые советские ракеты, а очень старые советские ракеты, разработка которых началась в 1958 году. В ход россияне уже пускают старый хлам, которому более 50 лет.

Да и кажется уже и руководство России само осознало, что испытывает провалы в Украине. По данным британской разведки, Кремль увольняет высших командиров росармии. Известно, что в течение нескольких недель своих должностей лишились несколько высокопоставленных военачальников, в частности генерал-лейтенант Сергей Кисилий, который уже не будет руководить 1-й гвардейской танковой армией, потому что не смог захватить Харьков, а также вицеадмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом. Напомним, что это его флагман крейсер "Москва" навсегда пошел ко дну.

И можно лишь сообщить о последних потерях второй армии мира, которой Россия хочет пригрозить Швеции и Финляндии.

По состоянию на 20 мая украинские военные ликвидировали уже 28 700 оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 200 российских захватчиков, а еще очень много техники.

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