Не так давно стало известно, что Суровикин ушел с должности командующего войной против Украины, ведь его тактика оказалась неудачной. 24 Канал со ссылкой на российские СМИ отмечает, что вслед за Суровикиным, который, очевидно, отправился за кораблем, также последовали двое других командиров.

Читайте также Публичное унижение Пригожина: почему Путин спас Шойгу с Герасимовым и начал топить Суровикина

Кто стал возглавлять Южный и Западные военные округа России

По предварительной информации, командующим Южного военного округа России стал генерал-полковник Сергей Кузовлев. А вот Западный военный округ, находившийся ранее под руководством Кузовлева, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Кузовлев возглавил округ незадолго до Нового года и свою должность с высокой вероятностью получил благодаря навыкам и достижениям, а не из-за наличия знакомств среди военно-политического руководства России,

– говорится в источнике.

Положительные комментарии российских псевдожурналистов в сторону вражеских генералов не могут не вызвать смеха. Очевидно, что России уже ничего не поможет выиграть войну – даже такие "честные" и "без знакомства" военные, как Кузовлев и Никифоров.

Обратите внимание! Ранее Южным округом руководил Александр Дворников, который затем стал командующим объединенной группировкой войск, пока в октябре его не сменил на этом посту Сергей Суровикин. Собственно теперь этим округом полноценно руководит Кузовлев.

Кадровые изменения не новость: о них говорили в ГУР