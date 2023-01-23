Не так давно стало відомо, що Суровікін пішов з посади командувача війни проти України, адже його тактика виявилась невдалою. 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що вслід за Суровікіним, який, очевидно, вирушив за кораблем, також пішли двоє інших командирів.

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Хто став очолювати Південний та Західні військові округи Росії

За попередньою інформацією, командувачем Південного військового округу Росії став генерал-полковник Сєргєй Кузовлєв. А от Західний військовий округ, який перебував раніше під керівництвом Кузовлєва, очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров.

Кузовлєв очолив округ незадовго до Нового року і свою посаду з високою ймовірністю отримав завдяки навичкам та досягнення, а не через наявність знайомств серед військово-політичного керівництва Росії,

– йдеться у джерелі.

Позитивні коментарі російських псевдожурналістів у сторону ворожих генералів не можуть не викликати сміх. Очевидно, що Росії уже нічого не допоможе виграти війну – навіть такі "чесні" та "без знайомств" військові, як Кузовлєв та Нікіфоров.

Зверніть увагу! Раніше Південним округом керував Олександр Дворніков, який потім став командувачем об'єднаного угрупування військ, поки в жовтні його не змінив на цій посаді Сергій Суровікін. Власне, тепер цим округом повноцінно керує Кузовлєв.

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