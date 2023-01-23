Не так давно стало відомо, що Суровікін пішов з посади командувача війни проти України, адже його тактика виявилась невдалою. 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ зазначає, що вслід за Суровікіним, який, очевидно, вирушив за кораблем, також пішли двоє інших командирів.
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Хто став очолювати Південний та Західні військові округи Росії
За попередньою інформацією, командувачем Південного військового округу Росії став генерал-полковник Сєргєй Кузовлєв. А от Західний військовий округ, який перебував раніше під керівництвом Кузовлєва, очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров.
Кузовлєв очолив округ незадовго до Нового року і свою посаду з високою ймовірністю отримав завдяки навичкам та досягнення, а не через наявність знайомств серед військово-політичного керівництва Росії,
– йдеться у джерелі.
Позитивні коментарі російських псевдожурналістів у сторону ворожих генералів не можуть не викликати сміх. Очевидно, що Росії уже нічого не допоможе виграти війну – навіть такі "чесні" та "без знайомств" військові, як Кузовлєв та Нікіфоров.
Кадрові зміни не є новиною: про них говорили в ГУР
- Варто сказати, що українські розвідники говорили про призначення генерала Євгена Нікіфорова на посаду командувача Західного воєнного округу ще 26 грудня 2022 року.
- Ситуацію тоді прокоментував колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він зазначив, що цей округ відповідає за охорону російських інтересів в західній її частині.
- На його думку, зміна четвертого командувача за такий короткий термін свідчить про те, що російська армія далека від того еталону, яким упродовж багатьох років вихвалявся Кремль.