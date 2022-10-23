Шойгу день просидел на телефоне: в конце концов дозвонился в Пентагон и рассказывал чушь

Министр обороны России понимает, что останется скоро без работы, поэтому пробует себя в разных профессиях. В частности, Шойгу на день стал оператором колл-центра и даже смог дозвониться в Соединенные Штаты.

В то время как граждане России вынуждены выживать, министр оборонного ведомства позволяет себе тратить деньги на дорогой роуминг. Российские СМИ сообщают, что Шойгу звонил в США 21 октября и другие страны.

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Шойгу боится "грязной бомбы"

Пока нет точной информации о том, почему российский министр решил побеспокоить Главу Пентагона Ллойда Остина и испортить ему настроение, однако информационные помойки государства-оккупанта написали, что разговор касался войны.

Если верить СМИ, то Сергей Шойгу очень обеспокоен тем, что Украина применит "грязную бомбу". Именно поэтому он звонил в Минобороны США. Более того, министр за пол дня успел поговорить с "коллегами" из Франции, Турции и Великобритании по этому вопросу.

Можно только посочувствовать европейским и американским чиновникам, которые вынуждены были слушать маразм от российского чиновника.

Киев "хочет" ядерной катастрофы

Можно попытаться залезть в голову в сумасшедший дом, почитать российские медиа и попытаться понять, что они все имели в виду под словосочетанием "грязная бомба".

Итак, государство-террорист сейчас пытается заверить мир, что Киев "планирует" ради провокации взорвать ядерную бомбу, а затем обвинить Россию в этом. "Гениальная разработка" от украинских военных уже почти готова.

Единственный вывод, который можно сделать из этой ситуации – Шойгу сошел с ума и зря потратил деньги на роуминг. Как известно, с 1994 года Украина не владеет ядерным арсеналом, поскольку обменяла его на гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума.

В Пентагоне после разговора с Шойгу позвонили в Киев

Госсекретарь Ллойд Остин подтвердил факт телефонного разговора с российским министром. Деталей диалога он, конечно, не озвучил, но отметил важность "сохранения линий связи" в условиях войны России против Украины.

Кроме того, известно, что в ходе разговора произошла неудобная пауза, а после диалога Остин позвонил министру обороны Украины Алексею Резникову и заверил его в том, что США являются надежным партнером Украины.

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