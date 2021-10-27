"Шок для Путина", – турецкие СМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе
27 октября 2021 , 14:53Читати новину українською
Источник:Yeni Akit
Воины ВСУ в октябре 2021 года впервые отогнали российских наемников на Донбассе с помощью турецких беспилотников Bayraktar TB2. Турецкие СМИ уже сообщили, что это стало "огромным шоком для Путина".
Кроме того, турецкие журналисты рассказали, что на видео зафиксировали момент уничтожения 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Украинские воины применили Bayraktar в ответ на обстрелы поселка Гранитное Донецкой области.
Заметьте Диверсии и провокации в сторону ОБСЕ: Россия хочет козырнуть в Трехсторонней контактной группе
Сообщается, что приказ о первом использовании Bayraktar TB2 SİHA на Донбассе дал глава Генштаба Украины Валерий Залужный,
– говорится в сообщении.
Bayraktar применили на Донбассе
- О применении Bayraktar сообщил украинский волонтер Роман Доник. Он рассказал, что беспилотниками украинские воины отогнали оккупантов, которые в течение ночи и утра бомбили поселок Гранитное Донецкой области.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что 26 октября 2021 года по приказу Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar.
- В сообщении говорится, что "в целях принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего ВСУ применили Bayraktar".
- По словам Генштаба ВСУ, "беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".