"Шок для Путина", – турецкие СМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

Воины ВСУ в октябре 2021 года впервые отогнали российских наемников на Донбассе с помощью турецких беспилотников Bayraktar TB2. Турецкие СМИ уже сообщили, что это стало "огромным шоком для Путина".

Кроме того, турецкие журналисты рассказали, что на видео зафиксировали момент уничтожения 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Украинские воины применили Bayraktar в ответ на обстрелы поселка Гранитное Донецкой области.

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Сообщается, что приказ о первом использовании Bayraktar TB2 SİHA на Донбассе дал глава Генштаба Украины Валерий Залужный,

– говорится в сообщении.

Bayraktar применили на Донбассе