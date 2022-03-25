Шокированные кризисом россияне сгребают в аптеках антидепрессанты и контрацептивы

Россияне штурмуют аптеки. Прежде всего сгребают антидепрессанты, снотворные и контрацептивы. Дело в том, что цены резко выросли после того, как Путин начал войну против Украины.

Данные из официальных опросов свидетельствуют, что большинство россиян поддерживают войну, однако их действия показывают, что из-за санкций граждане РФ все-таки волнуются.

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Многие иностранные бренды выходят из России, курс рубля к доллару резко упал, а цены выросли. Жители Москвы говорят, что скупают лекарства на несколько месяцев вперед, потому что боятся, что потом их уже не привезут.

За 2 недели купили лекарств на миллиард долларов

Аналитическая компания DSM Group собрала данные, в соответствии с которыми с 28 февраля по 13 марта россияне приобрели в аптеках 270,5 миллиона лекарств на 98,6 миллиарда рублей, то есть 1,04 миллиарда долларов.

Это почти так же, как за весь январь – 288 миллионов товаров на 100 миллиардов рублей.

Что покупают россияне

Спрос вырос на лекарства иностранного производства. Например, на антидепрессанты, снотворные, инсулин, лекарства против рака и сердца, гормоны и контрацептивы.

Генеральный директор DSM Group, компании, которая собирала данные, Сергей Шуляк заверил, что россияне сметали товары из-за страха.

Первый страх заключался в том, что все может подорожать, а второй – из-за того, что лекарств, которые им нужны, через некоторое время не будет,

– добавил Шуляк.

По словам Шуляка, в России уже есть нехватка некоторых лекарств. Надеется, что ситуация стабилизируется, а иностранные производители продолжат поставлять лекарства в Россию, даже если их продукция теперь продается дороже.

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