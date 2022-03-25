Дані з офіційних опитувань свідчать, що більшість росіян підтримують війну, однак їх дії показують, що через санкції громадяни РФ таки хвилюються.

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Багато іноземних брендів про вихід з Росії, курс рубля до долара різко впав, а ціни зросли. Жителі Москви кажуть, що скуповують ліки на кілька місяців вперед, бо бояться, що потім їх вже не привезуть.

За 2 тижні купили ліків на мільярд доларів

Аналітична компанія DSM Group зібрала дані, відповідно до яких з 28 лютого по 13 березня росіяни придбали в аптеках 270,5 мільйонів ліків на 98,6 мільярда рублів, тобто 1,04 мільярда доларів.

Це майже так само, як за весь січень – 288 мільйонів товарів на 100 мільярдів рублів.

Що купують росіяни

Попит зріс на ліки іноземного виробництва. Наприклад, на антидепресанти, снодійні, інсулін, ліки проти раку та серця, гормони та контрацептиви.

Генеральний директор DSM Group, компанії, яка збирала дані, Сергій Шуляк запевнив, що росіяни змітали товари через страх.

Перший страх полягав у тому, що все може подорожчати, а другий – через те, що ліків, які їм потрібні, через деякий час не буде,

– додав Шуляк.

За словами Шуляка, в Росії вже є нестача деяких ліків. Сподівається, що ситуація стабілізується, а іноземні виробники продовжать постачати ліки Росію, навіть якщо їхня продукція тепер продається дорожче.

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