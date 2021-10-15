Шоковое осознание, – Стефанишина о разных позициях европейцев относительно цен на газ
Источник:ТСН
Ольга Стефанишина рассказала, что страны Европы имеют очень полярные мнения относительно цен на газ. Они колеблются от осознания угроз и до мысли, что так влияет постпандемическая реальность.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила, что общалась с представителями стран ЕС. Это произошло в рамках подготовки позиционного документа относительно общеевропейских дебатов по энергетической безопасности и устойчивости, который Владимир Зеленский передал ЕС.
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Стефанишина рассказала о разных позициях стран ЕС относительно цен на газ
Ольга Стефанишина рассказала, что координировала правительственную команду, которая готовила вышеупомянутый документ.
Именно поэтому общалась со многими представителями европейских институтов стран ЕС и слышала очень полярные мнения: "от серьезного осознания угроз, до позиции, например, что на самом деле цены повышаются и заключаются контракты с "Газпромом" просто потому, что мы выходим в постпандемическую реальность".
Это немножко шоковое осознание,
– объяснила Стефанишина.
Она заверила, что "это фактически подтверждает тезис, что Украина является наиболее устойчивой к любым кризисам, потому что у нас нет завышенных ожиданий, мы не пытаемся оправдать, проигнорировать или замолчать ситуацию вокруг российского газа".
Именно поэтому важно, чтобы голос Украины был услышан нашими партнерами.
Коротко о ситуации с газом в Европе
- Евросоюз столкнулся с чрезвычайной ситуацией резкого роста цен на газ и электроэнергию. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что это проблема геополитического уровня. То есть действия России – часть игры и политического давления. Ведь Россия хочет запустить Северный поток-2.
- По состоянию на 14 октября, цена на газ в Европе вновь начала расти. Утром стоимость превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров.
- 15 октября стало известно, что темпы закачки газа в газохранилища Европы с начала новой недели упали. Нынешний уровень – самый низкий с мая. Еврокомиссия считает объем запасов газа в хранилищах достаточным, чтобы пройти зиму, если не произойдет ничего непредвиденного.