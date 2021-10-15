Шоковое осознание, – Стефанишина о разных позициях европейцев относительно цен на газ

Ольга Стефанишина рассказала, что страны Европы имеют очень полярные мнения относительно цен на газ. Они колеблются от осознания угроз и до мысли, что так влияет постпандемическая реальность.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила, что общалась с представителями стран ЕС. Это произошло в рамках подготовки позиционного документа относительно общеевропейских дебатов по энергетической безопасности и устойчивости, который Владимир Зеленский передал ЕС.

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Стефанишина рассказала о разных позициях стран ЕС относительно цен на газ

Ольга Стефанишина рассказала, что координировала правительственную команду, которая готовила вышеупомянутый документ.

Именно поэтому общалась со многими представителями европейских институтов стран ЕС и слышала очень полярные мнения: "от серьезного осознания угроз, до позиции, например, что на самом деле цены повышаются и заключаются контракты с "Газпромом" просто потому, что мы выходим в постпандемическую реальность".

Это немножко шоковое осознание,

– объяснила Стефанишина.

Она заверила, что "это фактически подтверждает тезис, что Украина является наиболее устойчивой к любым кризисам, потому что у нас нет завышенных ожиданий, мы не пытаемся оправдать, проигнорировать или замолчать ситуацию вокруг российского газа".

Именно поэтому важно, чтобы голос Украины был услышан нашими партнерами.

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