Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції заявила, що спілкувалась з представниками країн ЄС. Це відбулось в рамках підготовки позиційного документу щодо загальноєвропейських дебатів щодо енергетичної безпеки та стійкості, який Володимир Зеленський передав ЄС.
До теми ГТС готова покрити потужності "Північного потоку-2", – Україна відповіла на закиди Путіна
Стефанішина розповіла про різні позиції країн ЄС щодо цін на газ
Ольга Стефанішина розповіла, що координувала урядову команду, яка готувала вищезгаданий документ.
Саме тому спілкувалася з багатьма представниками європейських інституцій країн ЄС та чула дуже полярні думки: "від серйозного усвідомлення загроз, до позиції, наприклад, що насправді ціни підвищуються і укладаються контракти з "Газпромом" просто через те, що ми виходимо в постпандемічну реальність".
Це трошки шокове усвідомлення,
– пояснила Стефанішина.
Вона запевнила, що "це фактично підтверджує тезу, що Україна є найбільш стійкою до будь-яких криз, тому що в нас немає завищених очікувань, ми не намагаємося виправдати, проігнорувати або замовчати ситуацію навколо російського газу".
Саме тому важливо, щоб голос України був почутий нашими партнерами.
Коротко про ситуацію з газом у Європі
- Євросоюз зіткнувся з надзвичайною ситуацією різкого зростання цін на газ та електроенергію. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що це проблема геополітичного рівня. Тобто дії Росії – частина гри та політичного тиску. Адже Росія хоче запустити Північний потік-2.
- Станом на 14 жовтня, ціна на газ в Європі знову почала зростати. Зранку вартість перевищила позначку 1200 доларів за тисячу кубометрів.
- 15 жовтня стало відомо, що темпи закачування газу в газосховища Європи з початку нового тижня впали. Нинішній рівень – найнижчий із травня. Єврокомісія вважає обсяг запасів газу у сховищах достатніми, аби минути зиму, якщо не відбудеться нічого непередбаченого.