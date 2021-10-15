Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції заявила, що спілкувалась з представниками країн ЄС. Це відбулось в рамках підготовки позиційного документу щодо загальноєвропейських дебатів щодо енергетичної безпеки та стійкості, який Володимир Зеленський передав ЄС.

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Стефанішина розповіла про різні позиції країн ЄС щодо цін на газ

Ольга Стефанішина розповіла, що координувала урядову команду, яка готувала вищезгаданий документ.

Саме тому спілкувалася з багатьма представниками європейських інституцій країн ЄС та чула дуже полярні думки: "від серйозного усвідомлення загроз, до позиції, наприклад, що насправді ціни підвищуються і укладаються контракти з "Газпромом" просто через те, що ми виходимо в постпандемічну реальність".

Це трошки шокове усвідомлення,

– пояснила Стефанішина.

Вона запевнила, що "це фактично підтверджує тезу, що Україна є найбільш стійкою до будь-яких криз, тому що в нас немає завищених очікувань, ми не намагаємося виправдати, проігнорувати або замовчати ситуацію навколо російського газу".

Саме тому важливо, щоб голос України був почутий нашими партнерами.

Коротко про ситуацію з газом у Європі