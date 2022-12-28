Шольц – главный барьер на пути поставки танков Leopard в Украину: что на него повлияет

Германия уже несколько месяцев затягивает поставки Украине танков Leopard. Минобороны страны критикует Олафа Шольца из-за его позиции, потому что считает, что он несет за это ответственность. Что может повлиять на канцлера Германии – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал немецкий политолог Сергей Сумленный. Он говорит, что большинство населения поддерживает предоставление Украине оружия, но в целом немцы могут скептически относиться именно к передаче Украине тяжелой техники.

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По его мнению, это может быть и потому, что немецкая армия была много лет недофинансирована, есть данные, что там не хватает танков, бронированных машин или еще чего-то, или что-то требует ремонта.

Наверное, из-за такой ситуации немцы и думают, как страна может передавать Украине танки, когда их собственная армия отсутствует достаточно техники. Но я лично считаю эти страхи бредом, потому что мы не будем ни с кем воевать в последующие месяцы,

– объяснил Сумленный.

Он говорит, что эти танки Leopard сейчас нужны именно Украине, где идет война. "Итак, в наших интересах безопасности передать танки", – добавил эксперт.

Политолог рассказал, что ранее Россия продвигала в Германии нарративы относительно того, что помощь Украине приведет к эскалации конфликта.

Шольц – барьер на пути поставки танков Украине

По его словам, в немецком правительстве две коалиционные партии – "зеленые" и "либералы", и последние выступают за то, чтобы поставлять оружие Украине. "Но решение о снабжении оружия принимается двумя людьми – министром обороны и канцлером», – ответил Сумленный.

Политолог объяснил, что большинство социально-демократической партии Германии хочет предоставить Украине танки.

Однако "верхушка", к которой принадлежит Олаф Шольц и Кристине Ламбрехт – радикально против. На сегодняшний день главный барьером на пути поставки Украине танков Leopard – это Шольц,

– заявил Сумленный.

Сумленный рассказал о колебаниях Германии по поставкам танков: видео

Что может повлиять на Шольца

По его мнению, сам Шольц этого (передачу Украине танков Leopard – 24 канал) никогда не пойдет, потому что он очертил свою позицию, что ничего делать сам не будет, ему комфортно ждать.

"Коалиционные партии могли бы его вынудить, если бы пригрозили ему развалом коалиции, но это было возможно сделать в начале вторжения, а не сейчас. Теперь для этого нет таких громких конфликтов и оснований", – добавил Сумленный.

Политолог назвал единственную вещь, которая может побуждать Шольца к тому, чтобы дать "зеленый свет" на поставку танков Украине – это если бы американская, французская или британская армии предоставили бы 2 – 5 современных танков.

По его словам, у Шольца было две аргументации за то, почему он не передает Украине танки Leopard:

Первое – что Путин начнет ядерную войну, но сейчас этот вопрос закрыт.

А второе – что, якобы, Германия не может сейчас предоставлять западные танки, а чтобы украинцы воевали модернизированными танками, которые предоставили другие страны.

Как только первый пакет западных современных танков передан Украине, эта аргументация Германии не работать. Шольц не сможет "прятаться" за то, что никто из других западных партнеров не передавал танки. Поэтому на Шольца можно давить, но американцы, к сожалению, этого пока не делают.

– подытожил Сумленный.

К слову, недавно Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца и это условие сохранится и в следующем году.