Шольц исключил передачу Украине истребителей
25 января 2023, 15:22Читати новину українською
Источник:Handelsblatt
На фоне передачи Украине танков Leopard 2 Германия исключила поставки истребителей. Также страна не будет привлекать своих бойцов в войне в Украине "ни сейчас, ни в будущем".
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц. Таким образом, он прокомментировал соответствующую просьбу в твиттере со стороны бывшего украинского посла, а ныне заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника.
Важно Германия передает Украине как минимум роту танков Leopard 2, – Spiegel