Шольц исключил передачу Украине истребителей

25 января 2023, 15:22
Читати новину українською

Источник:

Handelsblatt

На фоне передачи Украине танков Leopard 2 Германия исключила поставки истребителей. Также страна не будет привлекать своих бойцов в войне в Украине "ни сейчас, ни в будущем".

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц. Таким образом, он прокомментировал соответствующую просьбу в твиттере со стороны бывшего украинского посла, а ныне заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника.

Важно Германия передает Украине как минимум роту танков Leopard 2, – Spiegel

 

 
Автор: Альона Захарова