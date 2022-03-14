Шольц и Эрдоган обсудят войну России против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц посещает Турцию, чтобы провести переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет уже 14 марта.

Об этом сообщили в Офисе президента Турции. И Анкара, и Берлин пытаются сделать все для прекращения огня.

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Это первый визит Шольца в Турцию на должности канцлера

Это первый официальный визит Шольца в Турцию с тех пор, как он стал канцлером в декабре 2021 года.

Ожидается, что кроме двусторонних связей состоится обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, в первую очередь по вопросам Украины и Турции – ЕС,

– говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Ранее Турция уже не раз заявляла о готовности быть посредником между Украиной и Россией. Прежде Анкара отмечала необходимость создания гуманитарных коридоров.

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