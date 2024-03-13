Шольц, Макрон и Туск встретятся, чтобы снизить напряжение вокруг Украины, - Politico

Между странами-союзницами Украины недавно начало расти напряжение из-за несогласия по вопросу присутствия западных военных в Украине. Для того, чтобы сгладить острые углы, состоится трехсторонняя встреча.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта поедет в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, а позже к ним присоединится польский премьер Дональд Туск. Политики хотят обсудить, как уменьшить напряженность вокруг Украины, которая особенно ощущалась в последние недели.

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Этому предшествовали заявления Макрона

Лидеры стран хотят продемонстрировать единство после того, как напряжение едва не переросло в открытую вражду.

Все началось в конце февраля, когда Макрон отказался исключить возможность отправки западных войск воевать в Украине, пообещав сделать "все возможное, чтобы Россия не выиграла эту войну". Зато Шольц категорически исключил возможность участия своих военных.

После этого Макрон отметил, что у Европы "настал момент не быть трусами". Министр обороны Германии Борис Писториус ответил, что комментарии Макрона были "чем-то, что на самом деле не помогает решать проблемы, которые мы имеем, когда дело доходит до помощи Украине".

В частных разговорах немецкие чиновники жалуются, что несмотря на резкие высказывания Макрона, он не предоставил столько помощи, сколько предоставила Германия.

Французы отрицают упреки

Немецкий Кильский институт, который собирает национальный вклад в военные усилия Украины, считает Францию явным аутсайдером с 640 миллионами евро военной помощи по сравнению с Германией, которая предоставила или пообещала 17,7 миллиарда евро.

Французы отрицают эти цифры и настаивают, что они предоставляют важное оружие.

Франция выбрала оперативную эффективность в своей военной помощи Украине: обещайте то, что можете выполнить, выполняйте то, что можете обещать,

– недавно заявил министр Вооруженных Сил Франции Себастьян Лекорню.

В то же время визит Макрона в Украину в очередной раз отложили из-за напряженности с союзниками из-за его агрессивной риторики. Однако в Елисейском дворце отметили, что он таки состоится "в ближайшие недели".

Решение об отложении приняли, чтобы дать время для переговоров с союзниками, которые принесут "ощутимые результаты" для Украины, сказал французский дипломат на условиях анонимности.

План встречи президентов

Планируется, что Макрон прибудет в канцелярию Берлина около обеда 15 марта для двустороннего разговора с Шольцем. После этого должна состояться трехсторонняя дискуссия с Туском.

Лидеры пытались представить Веймарский формат как средство укрепления европейской безопасности, хотя далеко не ясно, что добавление Туска к обсуждению поможет сгладить давние трения между Шольцем и Марконом.

В Польше тоже считают, что присутствие западного военного контингента в Украине немыслимо.

От этой встречи не ожидают никаких объявлений или конкретных решений.

Макрон заявил лидерам партий Франции, что нет "никаких красных линий" в поддержке Украины