Шольц, Мишель, Байден, Макрон: Зеленский рассказал, с кем уже вел переговоры и с кем планирует
Владимир Зеленский ночью 22 февраля после заседания СНБО обратился к украинцам. Он рассказал, что обсудил Российскую агрессию с мировыми лидерами.
По словам президента, он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом. Кроме того, Зеленский успел поговорить с премьером Британии Борисом Джонсоном.
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С кем планирует вести переговоры Зеленский
"Также я говорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и еще планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", – сказал президент.
Он добавил, что Министерство иностранных дел Украины направило государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума. Требуют немедленно провести консультации.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео