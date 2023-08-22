Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что преемник узурпатора может быть не скован дипломатическим опытом и опытом президентства в два десятка лет. К тому же неизвестно, как он будет использовать ядерный арсенал, который есть у России.

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Мыслит другими категориями

По мнению политолога, для Запада путинский режим не равен исключительно Путину, ведь альтернативы гораздо хуже. Вопросы, относящиеся к Евгению Пригожину, рассматривались как угроза большего характера. В частности, главарь вагнеровцев был адептом того, что войну нужно проводить с полной мобилизацией.

Я уверен в том, что разведки на уровне США и России до сих пор коммуницируют, чтобы эскалация войны не переросла в то, чего хотят избежать обе стороны – войны с Россией стран-членов НАТО. Здесь ничего не изменилось,

– сказал Вигиринский.

Шольц снимает дополнительный риск по вопросам, касающимся угроз национальной государственности России, когда говорит о нежелании или отсутствии цели изменения политического режима Путина.

В случае реализации условной операции "наследник" в России преемником диктатора изберут того, кто будет продолжателем путинизма. Абсолютно не факт, что в своих методах так называемый наследник будет более либеральным по отношению к странам Запада и их политике. Возможно наоборот будет более радикален в достижении своих целей,

– добавил политолог.

Канцлер Германии говорит с точки зрения дипломатии и политики с позиции его избирателя и военной безопасности Европейского союза. Украинцам такой тезис не мил, ведь мы находимся в другой парадигме. Украина является жертвой, страдающей от российской агрессии.

"Шольц мыслит другими категориями, потому что на его территории войны нет и думает о том, как не допустить этой войны. Разное место сиденья определяет позицию для анализа", – отметил Вигиринский.

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