Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що наступник узурпатора може бути не скований дипломатичним досвідом і досвідом президенства у два десятки років. До того ж невідомо, як він використовуватиме ядерний арсенал, який має Росія.

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Мислить іншими категоріями

На думку політолога, для Заходу путінський режим не дорівнює виключно Путіну, адже альтернативи значно гірші. Питання, які стосуються Євгєнія Пригожина, розглядалися як загроза більшого характеру. Зокрема, ватажок вагнерівців був адептом того, що війну треба проводити з повною мобілізацією.

Я впевнений у тому, що розвідки на рівні США і Росії досі комунікують для того, аби ескалація війни не переросла у те, чого хочуть уникнути обидві сторони – війни з Росією країн-членів НАТО. Тут нічого не змінилося,

– мовив Вігірінський.

Шольц знімає додатковий ризик з питань, які стосуються загроз національної державності Росії, коли говорить про небажання чи відсутність цілі зміни політичного режиму Путіна.

У випадку реалізації умовної операції "спадкоємець" у Росії наступником диктатора оберуть того, хто буде продовжувачем путінізму. Абсолютно не факт, що у своїх методах так званий спадкоємець буде більш ліберальним щодо країн Заходу і їхньої політики. Можливо навпаки буде більш радикальний у досягненні своїх цілей,

– додав політолог.

Канцлер Німеччини говорить з погляду дипломатії та політики з позиції його виборця і військової безпеки Європейського Союзу. Українцям така теза не мила, адже ми перебуваємо в іншій парадигмі. Україна є жертвою, яка потерпає від російської агресії.

"Шольц мислить іншими категоріями, бо на його території війни немає і думає про те, як не допустити цієї війни. Різне місце сидіння визначає позицію для аналізу", – зазначив Вігірінський.

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