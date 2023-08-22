Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що ніяких кастингів всередині російської влади щодо наступника Путіна не відбувається.

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Путін не збирається йти

Як наголосив Шейтельман, диктатор не збирається покидати свій трон з низки причин. Зараз у нього є ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду та дипломатичний імунітет як в президента Росії.

Як тільки він перестане бути президентом, то залишиться лише ордер на арешт. Він буде найбільш розшукуваним злочинцем у світі. Нікуди він не піде,

– зауважив Шейтельман.

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Крім того, як тільки Путін перестане бути президентом, то його користь для своїх колишніх колег буде значно меншою. Диктатора просто можуть вбити, щоб забрати його гроші. Зараз Путін, найімовірніше, є найбагатшою людиною у світі. У нього колосальна кількість готівки та різних активів.

Як тільки він піде, то його можуть спробувати вбити та забрати активи. А потомків просто переріжуть, щоб ніхто не претендував. Це ж як величезний "скарб". Тому Путін хоче сидіти на своєму кріслі усе життя,

– підкреслив Шейтельман.

Ситуація в Росії: коротко