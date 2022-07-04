Шольц объяснил причину задержки поставок оружия в Украину

Олаф Шольц заявил, что Германия делает больше всего в вопросе предоставления Украине оружия. Так канцлер защитился, отвечая на вопросы журналистов о задержках поставок.

Поставки задерживаются из-за обязательного обучения для бойцов

Немецкий канцлер объяснил, почему американское оружие так быстро поступает в Украину, а немецкое – нет. Все потому, что украинским военным нужно учиться в Германии.

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Мы всегда будем видеть, что Германия является одной из стран, которая делает больше всего. То, что мы сейчас присылаем – это самая совершенная технология, которую вы можете использовать,

– отметил глава немецкого правительства.

Он также подчеркнул, что Берлин пришлет Вооруженным Силам Украины "самые современные гаубицы". Другие страны, мол, поставляют не самое новое оружие.

Военная помощь от партнеров: последние новости

1 июля США объявили о новом пакете помощи для Украины на 820 миллионов долларов. Так, наши защитники получат боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 2 передовые зенитно-ракетные системы NASAMS, до 150 тысяч боеприпасов для артиллерии, а также 4 контрбатарейных радара.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Запад начал по-другому считать вооружение, предоставляемое Украине. Теперь уже речь идет не о сотнях единиц, а о тысячах – реактивных системах залпового огня, артиллерии, ПВО, дальнобойной системы, беспилотниках и т.д.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Канада предоставит нашему государству бронированные машины боевой поддержки и беспилотные камеры. Глава ведомства назвал эту помощь "жизненно важной".

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