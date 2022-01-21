Шольц отказался обсудить с Байденом ситуацию вокруг Украины, – СМИ

Новый канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена обсудить ситуацию вокруг Украины. Предполагают, что это связано с озабоченностью и ситуацией с COVID-19.

По информации журналистов, вместо переговоров с американским лидером, Шольц должен совершить визит в Мадрид.

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В то же время сам представитель правительства Германии отказался комментировать СМИ информацию об отказе от встречи. Несмотря на это, переговоры Байдена и Шольца все же должны состояться. Известно, что стороны решили перенести мероприятия на более поздний срок. Ориентировочно, они могут состояться в середине февраля 2022 года.

Заметим, что первый разговор Шольца и Байдена состоялся в декабре 2021 года. Они подтвердили, что Германию и США связывают тесные отношения, и заявили о готовности совместно работать по всему спектру мировых проблем.

Шольц встретится с Макроном

Социал-демократ Олаф Шольц стал преемником Ангелы Меркель . 63-летний Шольц был вице-канцлером и главой Минфина в прежнем правительстве, а до этого бургомистром Гамбурга. Имеет репутацию трезвого, прагматичного и сдержанного политика. За период пандемии его популярность в партии и политический рейтинг резко возросли.

СМИ сообщают, что 25 января Олаф Шольц планирует провести встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики должны обсудить:

рост угрозы для Украины со стороны России,

вопросы климата и председательства Германии в G7.

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