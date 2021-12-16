Шольц поддержал высылку российских дипломатов из Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц отреагировал на высылку двух российских дипломатов из страны. Политик считает, что это было верным решением.

О своем отношении к высылке из Германии представителей российского посольства Шольц рассказал по прибытии на саммит Евросоюза.

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Шольц поддержал высылку российских дипломатов

Приговор по делу об убийстве в парке Тиргартен, который мы наблюдали, свидетельствует о том, что здесь произошли плохие вещи. Поэтому правильно, что глава МИД дала на это четкий ответ,

– подчеркнул Шольц.

Напомним, накануне глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла решение о высылке из страны российских дипломатов.

Высылка дипломатов России из Германии: что предшествовало

Немецкие власти объявили персонами нон грата 2 сотрудников российского посольства. Это произошло после оглашения приговора офицеру ФСБ, осужденному за убийство Зелимхана Хангошвили.

В решении суда говорилось о том, что убийство Хангошвили заказали российские власти. Такие действия Москвы охарактеризовали как государственный терроризм.

В то же время, посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что приговор суда является "недружественным шагом" и "политически мотивированным решением".

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Бывший чеченский командир Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 5 августа 2019 года. Убийцу идентифицировали как россиянина Вадима Красикова, который с фальшивыми документами на имя Вадима Соколова приехал в Германию.