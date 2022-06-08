Шольц похвастался, что Германия якобы оказывает Украине больше военной помощи, чем Великобритания

Канцлер Германии Олаф Шольц решил посоревноваться с британцами в предоставлении военной помощи Украине. Правда, сейчас так считает только он.

Канцлер Германии Олаф Шольц решил померяться размером военной помощи, которую партнеры Украины предоставляют для ВСУ. Правда, это у него получилось не очень успешно.

Читайте также Кулеба прокомментировал визит Лаврова в Турцию и рассказал, будут ли на встречах украинцы

Шольц "победил" Британию

На совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии Олаф Шольц сообщил о том, что Германия оказывает Украине большую военную помощь, "чем почти кто-либо другой".

Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы,

– сказал он.

Также канцлер Германии добавил, что его страна предоставляет ВСУ новейшие современные артиллерийские системы, а также учит наших героев применять их в бою.

Впрочем, на вопрос о диалоге с Кремлем Шольц заявил, что "контакт нужно поддерживать", что крайне не понравилось президенту Литвы Гитанасу Науседи.

Мы считаем, что невозможно разговаривать с государством, пытающимся перекроить карту в ХХІ веке,

– жестко ответил он своему немецкому коллеге.

Вместе с тем, лидеры стран Балтии поблагодарили Германию за отправку противотанковых ракет и боеприпасов для ВСУ и выразили надежду, что подобные шаги не прекратятся до победы Украины над российскими оккупантами.

Военная помощь Украине: последние новости

Польша сообщила о том, что предоставит Украине самый большой пакет военной помощи в истории. Его общая сумма составит несколько сотен миллионов долларов.

Болгария приняла решение не снабжать оружием ВСУ. Вместе с тем, она продолжит ремонтировать нашу технику, поддерживать санкции и оказывать другую помощь.

Греки возмущены германской схемой передачи БМП. Они назвали ее "цирком" и "издевательством над Украиной".

США делают все возможное, чтобы Украина получала оружие в кратчайшие сроки. Именно поэтому они заранее разместили HIMARS в Европе.

Смотрите видео по теме – Великобритания поможет Украине разблокировать порты ракетами Brimstone