Шольц предупредил Россию об "очень тяжелых последствиях" в случае вторжения в Украину
Источник:DW
Олаф Шольц в очередной раз призвал Россию уменьшить напряжение на границе, куда агрессор стянул свои войска. Канцлер Германии предупредил Москву о тяжких последствиях.
От Кремля ждут четких шагов. Об этом Шольц заявил после совместной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем.
Кстати Санкции против России могут оказаться шире, чем считают, – Шольц
Политик подчеркнул, что агрессия России против Украины приведет к очень тяжелым экономическим, политическим и стратегическим последствиям.
Деэскалация – это требование времени,
– отметил канцлер.
Германия должна усилить свою роль в мирном процессе
Политики подчеркнули, что Германия должна усилить свою роль в урегулировании конфликта с Россией и дальнейшем укреплении восточных границ НАТО.
Каллас заметила, что любое проявление нерешительности или отсутствие единства может дать России ложный сигнал. Кариньш убежден, важно, чтобы Берлин взял на себя главную роль в объединении стран ЕС и НАТО.
Какую позицию занимает Германия
- Шольц и раньше делал похожие заявления. Отмечал, если Россия снова вторгнется на территорию Украины, это будет стоить "очень дорого".
- Несмотря на это, Берлин не спешит помогать Киеву оружием.
- Подчеркивали, что будут помогать нашему государству по-другому. В частности, имели в виду учения украинских военных в Германии. Кроме того, выделили несколько тысяч защитных касок.
- Кроме этого, Германия готовит жесткие санкции. Шольц подтвердил: если Россия нападет на Украину, немецкое правительство поддержит остановку "Северного потока-2".
Заметим, 14 февраля Шольц приедет в Киев, а 15 – отправится в Москву.
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