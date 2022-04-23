Шольц считает, что эмбарго на российскую нефть не приблизит конец войны
23 апреля 2022 , 07:55Читати новину українською
Источник:Spiegel
Олаф Шольц считает, что эмбарго на российскую нефть не положит конец войне. Зато это только усугубит экономическую ситуацию в Европе.
По словам Шольца, Германия хочет избежать экономического кризиса. Об этом немецкий канцлер сказал в интервью Spiegel 22 апреля.
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Я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну,
– заявил Шольц.
Ограничение на российскую нефть "серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины". Поэтому Шольц отмечает, что этого нельзя допустить.
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