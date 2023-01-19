Шольц заявил, что Россия должна проиграть: оккупанты назвали это проявлением "врожденного урода"

В Давосе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна проиграть войну против Украины. На это уже отреагировали российские пропагандисты.

По словам Шольца, война в Украине завершится, когда Россия в ней проиграет. Поэтому пропагандисты назвали канцлера "врожденным уродом", информирует 24 Канал.

Обратите внимание Выкручивается как может: Шольц назвал новое условие для передачи Leopard 2

Как оккупанты отреагировали на высказывания Шольца

Как заявил Шольц, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. По его словам, война России против Украины повлияла на всех.

На слова немецкого канцлера отреагировала так называемая представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она назвала слова Шольца проявлением "врожденного урода".

Зеленский побеседовал с Шольцом

Недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Олафом Шольцом. Политики обсудили военную помощь для нашего государства.

Президент Украины и канцлер Германии говорили о дальнейшем сотрудничестве Киева и Берлина в сфере обороны. Отдельно Зеленский отметил уже оказанную германскую военную помощь.

Позже в своем обращении к украинцам Зеленский еще раз поблагодарил Шольца и подчеркнул, что Patriot и предоставленные ранее IRIS-T являются существенным вкладом в безопасность украинского и европейского неба.

Также глава государства сообщил, что Берлин предоставляет Украине 40 броневиков "Мардер" для нашей армии.