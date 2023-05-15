Это хороший знак, который может подтолкнуть другие страны, которые пока колеблюсь с серьезной военной помощью все же действовать на стороне Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Максим Яли.
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Яли заметил, что семантика самого изречения "Слава Украине! Героям слава!" сейчас изменилась. Теперь отзываются на эту фразу не только миллионы украинцев, но и европейцы.
Война сменила Европу
Эта война изменила много смыслов в понимании европейцев. Теперь даже канцлер Германии выкрикивает фразу в поддержку Украины и всего нашего народа.
Ожидаем, скоро надеемся и в Израиле начнут отзываться этим известным во всем мире лозунгом украинских войск, украинского народа в борьбе с оккупантами.
– сказал Яли.
Германия изменила позицию по отношению к Украине: смотреть видео
Что известно о помощи Украине от Израиля
- Израиль помогает Украине, однако неофициально и не объявляет об этом. К примеру, он согласовал продажу Украине систем защиты от иранских "Шахидов". Однако на официальных источниках об этом практически нет информации.
- Отметим, что о возможной помощи Украине Израиль начал говорить только зимой 2023 года. До этого власти настаивали на исключительно гуманитарной помощи.
- Также известно, что Украина начала получать израильские системы по обнаружению ракет. Так Украина сможет реже слышать воздушную тревогу, а Воздушные силы будут точнее проявлять реальные угрозы. Сейчас система прошла тестирование в Киеве, теперь она будет оснащаться другими регионами Украины.