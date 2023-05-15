Это хороший знак, который может подтолкнуть другие страны, которые пока колеблюсь с серьезной военной помощью все же действовать на стороне Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Максим Яли.

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Яли заметил, что семантика самого изречения "Слава Украине! Героям слава!" сейчас изменилась. Теперь отзываются на эту фразу не только миллионы украинцев, но и европейцы.

Это своеобразный тренд, это лозунг этой войны. Эти слова уже знают по всему миру. Даже те, кто не знает, откуда они явились. Это другой контекст именно войны 21 века,

– прокомментировал политолог.

Война сменила Европу

Эта война изменила много смыслов в понимании европейцев. Теперь даже канцлер Германии выкрикивает фразу в поддержку Украины и всего нашего народа.

Ожидаем, скоро надеемся и в Израиле начнут отзываться этим известным во всем мире лозунгом украинских войск, украинского народа в борьбе с оккупантами.

– сказал Яли.

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