Це гарний знак, який може підштовхнути інші країни, що досі вагаюся із серйозною військовою допомогою все ж діяти на боці України. Про це 24 Каналу розповів політолог Максим Ялі.

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Ялі зауважив, що семантика самого вислову "Слава Україні! Героям слава!" зараз змінилася. Тепер відгукуються на цю фразу не лише мільйони українців, а й європейці.

Це своєрідний тренд, це лозунг цієї війни. Ці слова вже знають по всьому світу. Навіть ті, хто не знає, звідки вони з'явилися. Це інший контекст саме війни 21 століття,

– прокоментував політолог.

Війна змінила Європу

Ця війна змінила багато сенсів в усвідомленні європейців. Тепер навіть канцлер Німеччини вигукує фразу на підтримку України та всього нашого народу.

Очікуємо, скоро сподіваємося і в Ізраїлі почнуть відгукуватися цим відомим у всьому світі гаслом українських військ, українського народу у боротьбі з окупантами,

– сказав Ялі.

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